T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımları' açıklaması

25 Ocak 2020 03:42

Cumhurbaşkanlığı, deprem bölgesine gönderilecek yardımların, 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önem arz ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarınca yapılacak yardımların AFAD koordinesinde yürütüldüğü belirtilerek, "Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" denildi.

ETİKETLER

CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanlığı depremdeprem yardımElazığ depremElazığ deprem yardımElazığ yardım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24