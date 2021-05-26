Cumhurbaşkanlığı'nda görevli Prof. Özyılmaz'dan Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a: Bakan'dan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı...

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u pandemide yürüttüğü politikalar üzerinden suçlarken, "Bakan'dan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek üzereyiz. Çok ciddi önlemler alınmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Koronavirüs pandemisi dönemindeki eğitim uygulamaları üzerinden Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u hedef aldı.

Yükseköğretim politikalarının, Milli Eğitim Bakanlığı'na göre daha başarılı olduğunu savunan Özyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“2020-2021 Eğitim Öğretim sezonunda ülkemizdeki yükseköğretim ve Milli Eğitim'deki eğitim uygulamalarına baktığımızda, bazı eksikliklerine rağmen, yükseköğretimin daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu, yerelleşme kurumsallaşma, bir çizgi izleme ve ciddi bir çabanın ürünüdür.

Milli Eğitim'de bu başarıyı göremiyoruz. Çünkü, Milli Eğitim Bakanı konu üzerinde özenle çalışarak bugünü kurtaracak politika üretemedi. Yerelin sesini duymadı, durumunu görmedi. Devlet nezdinde ağırlık koyarak bir tarz bir çizgi tutturamadı. Aksine çok zikzak yaptı ve çok yıprandı.

Bundan olumsuz olarak etkilenen de ilk, orta ve lise öğrencileri oldu. Ayrıca öğretmenler ve veliler de hüzün ve kedere boğulmanın yanında psikolojileri bozuldu. Bakandan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek üzereyiz. Çok ciddi önlemler alınmalıdır.”

Özyılmaz daha sonra tweet’lerini sildi.