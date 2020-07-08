Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını koyan Dr. Serdar Savaş: Kimse ile yarışmam, öyle bir hızlı giderim ki arkamdakiler şaşırıp kalır

Yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Dr. Serdar Savaş, Cumhurbaşkanlığı'na neden adaylığını koyduğunu açıkladı. Kararını YKS'nin ertelenmemesinden sonra aldığını ifade eden Dr. Savaş, "Ben bu seçim girersem alırım, kimse ile de yarışmam. Öyle bir hızlı giderim ki arkamdakiler şaşırıp kalırlar. Önümüzde 3 sene var. Günde 100 imza toplasam olur bu iş" dedi.

Öte yandan Dr. Savaş, bağımsız bir adayın kendisinden daha iyi olduğunu iddia ederek ve çıkıp bir televizyon programında kendisiyle tartışarak vatandaşı ikna ederse adaylıktan çekileceğini ifade etti.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Dr. Savaş şunları kaydetti:

“Adaylığımı açıkladığım andan beni her kesimden destek alıyorum. Binlerce destek var. Gösterilen ilgi için çok teşekkür ediyorum, bu yoğun ilgiden çok mutluyum. Para, pul, makam, mevkide gözüm yok. Cumhurbaşkanı olmak için 100 bin imzaya ulaşacağıma inanıyorum. Ben bu seçim girersem alırım, kimse ile de yarışmam. Öyle bir hızlı giderim ki arkamdakiler şaşırıp kalırlar. Önümüzde 3 sene var. Günde 100 imza toplasam olur bu iş.

"Amacım ‘Z’ kuşağını politize etmek"

Önemli görünmüyor. Ben kendime politikacı yani ‘politics’ değil, ‘policy maker’ yani politika yapıcı diyorum. Sosyal medya üzerinden gençleri örgütlüyorum. Amacım ‘Z’ kuşağını politize etmek. X ve Z kuşağının bastırılması ile apolitik sorunların oluştuğu toplumda meydan niteliksiz insanlara kaldı. Halbuki bu kuşak bizim ülkemizi yönetecek. Z kuşağını politize etmeye gayret ediyorum. Amacım onları siyasete sokmak değil, onları politika yapıcılar olarak yetiştirmek.

"Her birimiz bir Gandalf olacağız"

‘Her birimiz bir Gandalf olacağız’ dedim. Gandalf doğru zamanda doğru yerde bulunarak soruları çözendir. Her birimiz bunu yapacağız. Özellikle Z kuşağı Gandalf olacak. Ama asıl yolundan hiç çıkmadığımız, Mustafa Kemal Atatürk’tür. 35 senedir buna hazırlanıyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı aklımda yok ama 35 yıldır gece gündüz ikinci işim ‘ülke sorunu nasıl çözülür’ diye düşünmek. İş başa düştü. Bu ülkenin sorunları konusunda tutku derecesinde ilgili biriyim. Ben Dünya Sağlık Örgütü’ndeki görevimi bırakıp Türkiye’ye geldim. Ülkeme hizmet etmek için geldim.

"Benden başka şu an aday yok"

YKS’nin yapılmaması gerektiğini çok yoğun bir şekilde savundum, yalvardım. Cuma günü Cumhurbaşkanı sınava girecek çocuklar için bir açıklama yaptı. Sınavlar ertelenecek diye ümitlendim. Ama sınavların yapılacağı açıklandı ve buna kimse karşı çıkmadı. Ben de ‘İş başa düştü’ dedim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıklama kararı aldım. Benden başka şu an aday yok. Ama bir bağımsız aday çıkıp ‘Ben sizden daha iyiyim derse’ ve bunu da bana gösterebilirse. Çıkıp bir televizyon programında benimle tartışıp vatandaşı ikna edebilirse, adaylıktan çekilirim.