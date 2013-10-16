Cumhurbaşkanlığı Kupası kadınlarda da Fenerbahçe'nin oldu

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı finalde Galatasaray'ın elinden alan Sarı-Lacivertliler, kadınlarda da Galatasaray'ı mağlup etti ve 9. kez kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, maça 14-0'lık bir seri ile mükemmel bir başlangıç yaparak başladı. Galatasaray, aldığı molanın ardından farkı 7 sayıya kadar düşürse de Sarı-Lacivertlilerde Yacoubou, farkın kapanmasına izin vermedi ve ilk çeyrek 19-7 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. İlk çeyrekte Verameyenka, 10 sayı ile takımına büyük bir katkı sağladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Özellikle hücum ribaundlarında rakibine üstünlük kuran Galatasaray, farkı 7 sayıya kadar düşürdü ve devre 30-23 Fenerbahçe üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray devreden sonra çok iyi başladı. Pota altından sayılar bulan Sarı-Kırmızılılar, 3. çeyrekte farkı 3'e kadar indirdi. Fenerbahçe, bu çeyrekte sayı bulmakta sıkıntı yaşadı. Çeyreğin son bölümünde Pondexter ile sayılar bulan Fenerbahçe, farkı tekrar 7 sayıya çıkardı ve son çeyreğe Sarı-Lacivertliler 44-37 önde girdi.

Son çeyreğe sayılarla başlayan Fenerbahçe, farkı 12 sayıya kadar çıkardı. son bölümde karşılıklı basketlerle geçen mücadele Fenerbahçe'nin 63-53 üstünlüğü ile sonuçlandı ve Sarı-Lacivertliler mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Fenerbahçe bu zaferin ardından kupayı 9. kez müzesine götürdü ve kupayı en fazla kazanan ekip oldu.

Fenerbahçe'de Pondexter, 20 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Sarı-Kırmızılılarda Kelsey Bone ise 24 sayı ile takımının ve maçın en skorer ismi oldu.