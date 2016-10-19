Cumhurbaşkanlığı Kupası, Hatay Büyükşehir Belediyespor'un

24. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe’yi 60-55 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Nezihi Soydan, Tunçtan Durmuşcan, Ergin Sarı

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 15, Verameyenka 13, Quigley 11, Esra Ural, Stricklen 6, Tuğçe Canıtez 7, Pelin Derya Bilgiç 3, Ayşe Cora, Melis Gülcan

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 4, Snytsina 24, Hurst 13, Marina Baş 7, Bahar Öztürk 11, Melike Tuğba Oral 1, Gamze Takmaz

1. periyot: 8-10

Devre: 23-24

3. periyot: 34-42

Beş faulle çıkan: 39.47 Verameyenka (Fenerbahçe)

Her iki takımın da skor üretmekte zorlanarak başladığı karşılaşmada Fenerbahçe, Birsel Vardarlı Demirmen, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Hurst ile ilk sayılarına ulaşırken, 5. dakika 3-2 Sarı-lacivertli takım lehine geçildi. Rakibinin yaptığı top kayıplarını Paris, Marina Baş ve Bahar Öztürk ile iyi değerlendiren Hatay temsilcisi, ilk çeyreği 10-8 üstün bitirdi.



Karşılıklı basketlerle girilen 2. periyotta Fenerbahçe, Stricklen ve Verameyenka ile rakip savunmayı aşarken, Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibine Bahar Öztürk-Hurst ikilisiyle karşılık vererek 15. dakikaya 17-12 önde girdi. Alan savunması yapan rakibi karşısında özellikle Snytsina ile yüksek şut yüzdesi yakalayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 24-23 üstün gitti.



Fenerbahçe, 3. periyoda daha etkili giren taraf oldu. Birsel Vardarlı Demirmen ve Tuğçe Canıtez’in basketleriyle kontrolü eline alan sarı-lacivertliler, 24. dakikada skora denge getirdi: 27-27.



Yaptığı baskılı savunmayla rakibini hataya zorlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, hücumda da Snytsina, Bahar Öztürk ve Melisa Baş’ın sayılarıyla 12-0’lık seri bularak 27. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 27-39. Hatay Büyükşehir Belediyespor, çeyreği de 42-34 önde bitirdi.



Final çeyreğine Fenerbahçe tam saha baskı yaparak başladı. Birsel Vardarlı Demirmen ve Quigley ile skor üreten İstanbul ekibi, savunmasında Snytsina ve Bahar Öztürk’ü durdurmakta zorlanınca, 32. dakika 47-39 Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine geçildi.



Bu dakikadan sonra sert savunmasıyla rakibini son saniye atışlarına zorlayan Fenerbahçe, Birsel Vardarlı Demirmen, Quigley ve Verameyenka’nın sayılarıyla 13-5’lik seriyle 38. dakikada skora denge getirdi: 52-52.



Hatay Büyükşehir Belediyespor, Snytsina’nın üst üste sayılarıyla rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve karşılaşmadan 60-55 galip ayrıldı.

