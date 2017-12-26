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Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali Gaziantep'te oynanacak

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- 25'inci Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçı yarın Gaziantep'te oynanacak

26 Aralık 2017 19:56

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- 25\'inci Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçı yarın Gaziantep\'te oynanacak.
Zeugma Mozaik Müzesi\'nde düzenlenen toplantıya Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu\'nun yanı sıra, finalde karşılaşacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycoğlu ile oyuncu Bahar Çağlar ve Fenerbahçe Başantrenörü Fırat Okul ile oyuncu Birsel Vardarlı Demirmen katıldı.
Toplantıda konuşan Türkoğlu, yapılacak organizasyon büyüklüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:
\"Basketbol tarihinde ilk defa Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine ev sahipliği yapacak şehrimizde gerçekleşecek basketbol şölenini Gaziantepli dostlarımızla birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Basketbola olan ilginin daha artması ve ülkemizin her yerinde gençlerimizin basketbolla tanışması için yürüdüğümüz yolda, böylesine önemli finallerin farklı şehirlerde yapılmasının değeri her zaman büyüktür. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen bu dev organizasyonun adına yakışır bir heyecan ve coşku içinde geçeceğine eminim. Bu vesileyle bir daha basketbola olan inancı ve desteği için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyorum” dedi.
Fırat Okul ise, kupayı kazanmak istediklerini belirterek, “Burada olmak mutluyuz. Gaziantep’te oynayacağımız için federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu’na teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı Kupası bizim için değerli. Takvimden dolayı yılın son maçı olacak. Bizim de amacımız kazanmak. Rakip takıma başarılar diliyorum, İyi olan kazansın” dedi.
Zafer Kalaycıoğlu da karşılaşmanın zevkli geçeceğini ifade ederek, “Lig başında oynandığı zaman yabancı oyuncular olmadığı için sürpriz sonuçlar olabiliyordu. İleri tarihe aldıkları için federasyona teşekkür ediyoruz. Takımlar tam oturduğunda maçın ilgisi ve değerini daha çok artıyor. Böyle güzel bir şehri seçtikleri için de teşekkür ederim. Kadın basketbolunu bir yere getirmek için çabalıyoruz. Her iki takım da kupayı almaya geldi. Üst düzeyde mücadele olacak. Bu sene biri lig, biri Euroleague olmak üzere 2 kez karşılaştık. Bir maçı biz, bir maçı onlar kazandı. Bu sene çok karşılaşacağız. Biz bundan çok mutluyuz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Toplantıya katılanlar
-Hidayet Türkoğlu\'nun konuşması
-Genel detaylar

 

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