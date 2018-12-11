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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin atandı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2018 10:33

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin atandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine yönelik atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanı kararında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine Fecir Alptekin’in atandığı bildirildi.

Söz konusu atama Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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