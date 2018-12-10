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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü

10 Aralık 2018 22:25

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri\'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

CumhurbaşkanıErdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri\'nin bu yılki sahiplerini belirledi. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü\'nde gerçekleştirildi.Toplantıda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri\'nin verileceği isimler de belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri\'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy\'a verilmesini kararlaştırdı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık\'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde gerçekleştirilecek. 


ANKARA (DHA) 


 

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