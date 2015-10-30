Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Ödül, sinema alanında Münir Özkul'a, Edebiyat alanında Rasim Özdenören'e, tarih alanında Mehmet Genç'e, müzik alanında Orhan Gencebay'a, geleneksel sanatlar alanında Hüseyin Kutlu'ya ve Vefa Ödülü ise merhum mütefekkir Cemil Meriç'e takdim edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alacak isimler belli oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ödüllerin kimlere ve hangi nedenlerle verildiği şu ifadelerle duyuruldu:



"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği" kapsamında, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, ülkemizin kültür ve sanatının yücelmesi için çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişi veya kurumlara, Devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri verilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı H. Hümeyra Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hayati Develi ile Yazar Alev Alatlı’dan oluşan Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin;

Sinema: Münir Özkul

Yorumladığı farklı karakterler ve tiplemelerle geleneksel temaşa sanatlarımızın birikimini modern sinema alanına etkili ve estetik bir dille aktarması, toplumun farklı kesimlerini sanatın evrensel gücüyle duygu, mizah ve sevgi ortak paydalarında bir araya getirmesi, uzun yıllar emek verdiği meslek hayatı boyunca hem sanat dünyasında edindiği saygın konum, hem de gençlere olumlu bir rol model olması nedeniyle Sinema alanında Sayın Münir Özkul’a;

Edebiyat: Rasim Özdenören

Edebiyatı kendi başına soyut bir uğraş olmaktan çıkarıp hayat ile birleştirerek anlamlandıran, fikirlerine kalemiyle estetik kazandıran, "Yumurtayı hangi ucundan kırmalı?" diye tereddüt edenlere "Kafa karıştıran kelimeler"den uzak durup ilkesel düşünme ve ahlaklı yaşamayı gösteren, ektiği tohumlar ve yeşerttiği fidanlar nedeniyle Edebiyat alanında, "Gül yetiştiren adam" Sayın Rasim Özdenören’e;

Müzik: Orhan Gencebay

Halk ezgilerinden sanat musikisine, yerel tınılardan evrensel seslere, müziğin her alanında edindiği yüksek birikimi geniş bir bakış açısı ve alçakgönüllü bir duyarlılıkla toplumla paylaşması, sofistike hisleri sade bir yorumla kitleselleştirebilmesi, kendine özgü tarzı olan çok sesli müzik ile çok farklı kesimlerde ortak duygular oluşturabilmesi nedeniyle Müzik alanında Sayın Orhan Gencebay’a;

Sosyal bilimler ve tarih: Mehmet Genç

Milletlerin hayatında tarih yapımı kadar tarih yazımının da önemini fark ederek bu doğrultuda saygıdeğer çalışmalar yürütmesi, bir kayıt medeniyeti olan Osmanlının toplumsal ve iktisadi hayatını belgelerin diliyle ifade etmesi, tarih araştırmalarında usûl ve arşive verdiği önemle haleflerinin ufkunu genişletmesi, çığır açan nitelikli eserleri nedeniyle Sosyal Bilimler ve Tarih alanında Sayın Mehmet Genç’e;

Geleneksel sanatlar: Hüseyin Kutlu

Medeniyetin somut görünümlerinden olan eskimez yazıyı bugünlere ve yeni nesillere taşıması, ilim, irfan ve hikmeti divit ve mürekkep ile satıhta tecessüm ettirmesi, Mekke’de nazil olan, Kahire’de okunan, İstanbul’da yazılan Mushaf-ı Şerif’i gönüllere nakşederek Hattın büyük üstatları arasında yerini alması nedeniyle Geleneksel Sanatlar alanında Sayın Hüseyin Kutlu’ya;

Vefa ödülü Cemil Meriç'e

Ömrünü, "Bu Ülke"yi "Mağaradakiler" arasından çıkarıp irfana ve umrana taşımaya vakfetmesi, Doğu’nun çocuklarını Batı’nın tehdit ve fırsatlarına karşı hazırlamak için çaba sarf etmesi, aydınımızı ve gençlerimizi "idraklerimize giydirilmiş deli gömlekleri"nden kurtulup "düşüncenin bütün kutuplarını kucaklama"ya çağırması, gönül gözüyle görüp felsefe ve hikmeti yazıya dökmesi nedeniyle Kültür ve Sanat Vefa Ödülü’nün merhum mütefekkir Sayın Cemil Meriç’e; verilmesini uygun görmüşlerdir.

Ödül töreni daha sonra ilan edilecek bir tarihte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilecektir."