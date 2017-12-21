Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri, sahipleriyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Beştepe'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödüllü almaya hak kazanan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Göksel Baktagir, Yavuz Turgul, Ali Toy, Selahattin Kara ve Nurettin Topçu'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin bu yılki sahipleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Hümeyra Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile Yazar Alev Alatlı ve Yazar Rasim Özdenören'den oluşan Değerlendirme Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini, 6 alanda 6 isme takdim edildi.

Ödül alacak isimler

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Tarihini bilmeyen milletlerin geleceğini de inşa edemeyeceği hakikatinden hareketle, tarihin derinlikli biçimde araştırılıp aktarılması, geniş halk kitlelerine sevdirilmesi, yurt içinde ve dışında başta akademik platformlar ve medya ortamı olmak üzere tüm kesimlerle paylaşılmasındaki katkıları" nedeniyle ödülünü aldı.

Müzik alanında "Kanun icrasında diğer tekniklerin yanı sıra, özellikle 'sol el' için geliştirdiği teknikle dikkatleri üzerine çeken, temelde bir Türk müziği enstrümanı olan kanunun açısını New Age, caz gibi diğer müzik türlerine doğru genişleterek evrensel bir senteze ulaşan icracı, yorumcu ve bestekar kimliğiyle müziğin pek çok alanında kemale ermiş bir kabiliyet olarak temayüz eden, ruh dinginliği telkin eden tarzını kitlelere sevdiren" Göksel Baktagir ödüle layık görüldü.

Yavuz Turgul da "Türk sinemasının siyasi ve kültürel ayrışmalar yaşadığı çalkantılı dönemde ısrarla nitelikli filmler çeken, sinemanın komedi ve dram gibi birbirinden farklı alanlarında iz bırakan senaryo ve filmleriyle kendisinden sonra gelenlere öncülük eden, senarist, yazar ve yönetmen olarak çok yönlü kişiliğiyle Türk sinemasına kimlik kazandırması" dolayısıyla ödül aldı.

Vefa ödülü Nurettin Topçu'ya

"Geleneksel Sanatlar", "Resim" ve "Vefa" alanlarında da ödüller sahiplerini buldu. Buna göre, Ali Toy, "Geleneksel sanatların yeni nesil sanatçılar eliyle tekrar fark edildiği bir dönemde, olgunluk çağında modern mimari ile hat sanatını aynı güzellikte buluşturmayı başaran, tasarımlarındaki kendine has yalın, etkili ve dengeli üslubuyla geleneksel hat sanatına bir bakıma yeniden can suyu vermesi" dolayısıyla ödülü almaya hak kazandı.

"Her karesi bir resim estetiğine sahip 'Aziz İstanbul'u fırçanın diliyle yorumlayan kişi' olarak anılan, şehir ressamı olmanın ötesinde 'İstanbul ressamı' olarak bilinen ve kendine özgü tarzıyla ürettiği eserlerle yurt içinde ve dışında beğeni toplayan" Selahattin Kara ödüle layık görüldü.

Merhum Nurettin Topçu'ya, "İnsanın var oluşunu sadece et, kemik, kan ve maddeden ibaret görmeyip ruhun derinliklerine inen, isyanın da bir ahlakı olduğunu ve bireyin toplumda bir ahlak nizamı çerçevesinde kendine yer edineceğini anlatan, bu millete Anadolu irfanının kıymetini ve düzen kurucu ahlakını kuşanmayı telkin eden, kadim İslam ve Türk tarihini, tasavvufu ve modern dönemdeki sosyolojik gerçekliği tahlil eden eserleri" dolayısıyla "Vefa" ödülü verildi.