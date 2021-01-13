Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Medya Oscar'ı" töreni; Ahmet Hakan, ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlendi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazandı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ödülleri sahiplerine verdi.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla ödüle layık görüldü. Yılın En İyi Radyo Yapımcısı, TRT Türkü'de program yapan Türk Halk Müziğinin usta ismi Mehmet Özbek oldu.

Kenan İmirzalıoğlu da ATV'de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı. Yılın en başarılı erkek oyuncusu ise ATV'de Kuruluş Osman dizisinde oynayan Burak Özçivit'e verildi.

Ödül kazanan isimler şöyle: