Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Medya Oscar'ı" töreni; Ahmet Hakan, ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin organize ettiği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlendi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla 'Yılın en iyi tartışma programı' ödülünü kazandı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende ödülleri sahiplerine verdi.
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla ödüle layık görüldü. Yılın En İyi Radyo Yapımcısı, TRT Türkü'de program yapan Türk Halk Müziğinin usta ismi Mehmet Özbek oldu.
Kenan İmirzalıoğlu da ATV'de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı. Yılın en başarılı erkek oyuncusu ise ATV'de Kuruluş Osman dizisinde oynayan Burak Özçivit'e verildi.
Ödül kazanan isimler şöyle:
- Yılın en iyi tartışma programı: AHMET HAKAN – CNN TÜRK
- Yılın en iyi ekonomi programı: PİYASA HATTI – GÜZEM YILMAZ ERTEM-BLOOMBERG HT
- Yılın en iyi kuşak programı: CENGİZHAN CEVAHİROĞLU – TRT HABER
- Yılın en iyi gezi-kültür programı: YEŞİL DOĞA- GÜVEN İSLAMOĞLU-CNN TÜRK
- Yılın en iyi dizisi: HERCAİ - ATV
- Yılın en iyi erkek oyuncusu: BURAK ÖZÇİVİT – KURULUŞ OSMAN -ATV
- Yılın en iyi kadın oyuncusu: EBRU ÖZKAN –HEKİMOĞLU – KANAL D
- Yılın en iyi güncel programı: FERDA YILDIRIM- HER AÇIDAN – BEYAZ TV
- Yılın en iyi yerel kanalı: KANAL 3- AFYONKARAHİSAR
- Yılın en iyi yarışma programı: MİLYONER – KENAN İMİRZALIOĞLU – ATV
- Cengiz Polatkan özel ödülü: DİL YARESİ – LEVENT DÖNMEZ- NTV
- Mustafa Cambaz özel ödülü: AN VE ZAMAN – KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV
- Yılın en iyi radyosu: POLİS RADYOSU
- Yılın en iyi radyo yapımcısı: MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NEYİ SÖYLER - TRT TÜRKÜ
- Yılın en iyi spor programı: SON SAYFA – MUSTAFA GÖKSU – A SPOR
- Yılın en iyi belgesel/kısa belgesel programı: TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL – A HABER
- Nursal Tekin özel ödülü: ARKA SOKAKLAR EKİBİ -KANAL D
- Yılın en iyi ekonomi kuşağı - ŞAFAK TÜKLE- EKONOMİDE SABAH A PARA
- Yılın en iyi aktüel siyasi programı: MEHMET ACET – PAZAR KULİSİ-KANAL 7