Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı' konseri ve İHA gösterisi düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konser verildi.