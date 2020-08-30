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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '30 Ağustos Zafer Bayramı' konseri ve İHA gösterisi düzenlendi

30 Ağustos 2020 23:00

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel konser verildi.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

​Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile "30 Ağustos Zaferi" temalı ışık gösterisi düzenlendi.

​Işık gösterisinde seslendirilen mesajda, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde uçan İHA'lar haykırıyor, hedefimiz Akdeniz!" ifadelerine yer verildi.
 

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