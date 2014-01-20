Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Gürcü görevliye saldırı



Cumhurbaşkanlığı bekleme salonunda tören için bekleyen Gürcistan Cumhurbaşkanlığı basın bürosu başkan yardımcısı Sopho Cacanidze, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Berat D. (40) adlı kadının saldırısına uğradı.

Cumhurbaşkanlığı kurumsal iletişim dairesinden bir yetkili ile görüşen Berat D., görüşme bittikten sonra ayağa kalkarak Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelashvili’nin ziyareti için Türkiye’ye gelen Gürcü gazetecilere doğru yöneldi.

Çankaya Köşkü'nde bugün çok hareketli ve korku dolu anlar yaşandı. Önünde duran Cacanidze’yi saçlarından tutarak yere yatıran ve tartaklayan Berat D.’ye, orada bulunan gazeteciler müdahale etti. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı korumaları, Berat D.’i gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Berat D., bir yetkili ile görüşmek istediğini belirterek Cumhurbaşkanlığı 5 nolu kapıya geldi. Üst araması yapıldıktan sonra içeri alınan Berat D., bekleme salonunda kurumsal iletişim yetkilisiyle görüştü.

Berat D. psikolojik rahatsızlık yaşadığını ve yardım istediğini söyledi.

Gürcü gazeteciye saldırdıktan sonra gözaltına alınan Berat D.’nin ilk sorgusunda, “Üzerime geldiğini gördüm. Bana zarar vereceğini sanarak kendimi korumaya çalıştım” dediği öğrenildi.

Saldırıdan sonra sağlık merkezine götürülen Cacanidze, ayakta tedavi edildikten sonra törene katıldı. Gazetecilerin sorularını gülümseyerek yanıtlayan Cacanidze, saldırgandan davacı olmayacağını söyledi.