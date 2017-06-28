Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Erdoğan bize konuştu" diyen Rus gazetesini yalanladı

Rusya'da yayımlanan İzvestiya gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği demeçte, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini ve ülkenin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka'yı kontrol alanına alabileceğini duyurdu. Ancak Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada İzvestiya gazetesine herhangi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

Erdoğan'ın Harran'da Suriyeli sığınmacıların kaldığı bir kampı ziyaret etmesi ardından İzvestiya gazetesine konuştuğu iddia edilmişti. Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip "en ufak bir tehdit karşısında bile" burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını söylediği iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı yalanladı

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları İzvestiya'nın haberini yalanladı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı geçen gazeteye konuşmasının söz konusu olmadığı belirtildi.