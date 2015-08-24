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Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Beyaz Saray'ın Erdoğan'a randevu vermediği iddialarını yalanladı

Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği kaydedildi

24 Ağustos 2015 21:46

ABD'yi ziyaret etmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Beyaz Saray'dan randevu verilmediği yönündeki iddialar, Cumhurbaşkanlığı kaybakları tarafından yalanlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretinin halen gündemde olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan’a Beyaz Saray’dan randevu verilmediği yönündeki iddianın gerçek dışı olduğu da kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları ziyarete ilişkin değerlendirme sürecinin halen devam ettiğini, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Beyaz Saray’dan randevu verilmediği yönündeki iddianın gerçek dışı olduğu da kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ziyaretle ilgili olarak ABD nezdinde henüz resmi girişimde bulunulmadığına dikkati çekerek, ortaya atılan iddianın hiçbir dayanağının bulunmadığını vurguladı.

 

 

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