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Cumhurbaşkanlığı: Katar krizinde diyalogla çözüm girişimlerini destekliyoruz

Erdoğan'ın 2 günlük Körfez ziyareti bugün bitiyor

24 Temmuz 2017 19:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye, Irak ve terörle mücadele konularının ele alındığını belirtti. Kalın, "Katar krizinde diyalogla çözüm girişimlerini destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Sözcü Kalın yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaretlerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerle, terörle mücadele gibi bölgesel meselelerin ele alındığını aktaran Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler, krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır.

Ayrıca İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesinin ve ülkelerin egemenlik haklarının korunmasının önemi vurgulanmıştır. Yatırımlar, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır."

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