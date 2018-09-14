Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bakan yardımcılarına ‘kıyak'

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeni sisteme geçişin ardından yürürlüğe giren ve bürokrasiyi baştan aşağıya yenileyen 3 ayrı kararname üzerinde değişiklik yapıldı.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, kararnameden Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olan bakanların sadece kendilerine karşı sorumlu olduğu bakan yardımcılarına 'kıyak' çıktı.

Buna göre bakan yardımcılarının emekli maaşlarını alabilmesinin yolu açıldı. Bakan yardımcılığına atanmadan önce kamuda veya özel sektörden emekli olanlar hem bakan yardımcılığı maaşını hem de emekli maaşını alabilecek.

Bakan yardımcılığı maaşı 13-14 bin TL olan bu isimlerden milletvekili emeklisi olanlar ayrıca 11 bin TL alacak.