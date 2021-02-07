Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değiştirildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 Şubat günü Resmi Gazete'de yayımlanan ve "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlığını taşıyan kararname dikkat çekti. Akademisyen Prof. Dr. Yalçın Karatepe, başlıkla ilgili, "Türkiye’nin yönetim modeli nedir diye soranlara bugünkü resmî gazeteyi gösterebiliriz" dedi.

Resmi Gazete 6 Şubat'ta yayınlanan kararnamenin başlığı dikkat çekti. "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" başlığını taşıyan kararname sosyal medyada da gündem oldu. Kararnameyle birlikte 27 maddede değişiklik yapıldı.

Akademisyen Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamenin görselini "Türkiye’nin yönetim modeli nedir diye soranlara bugünkü resmî gazeteyi gösterebiliriz. “Ben, Şahsım ve Kendim” notuyla paylaştı.