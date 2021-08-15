Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Yüz yüze eğitim ve salgın önlemleri konuşulacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesinin salgın ve yeni önlemler olacağı belirtildi. Kapalı mekanlara aşı olmayanların girişlerinin engellenmesi gibi önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yüz yüze eğitime ilişkin bir sunum yapacak.

Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak,

aşılama süreci değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak.

NTV'de yer alan habere göre; vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi önlemlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Yüz yüze eğitim

Toplantıda, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak.

Özer, 6 Eylül'de yüzyüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak önlemler hakkında bilgi verecek.

Bu çerçevede öğretmenler ve okullarda görev yapan diğer personelle öğrenci velilerinin aşılarının tamamlanması ya da düzenli PCR testi sonucu ibraz etmelerine dönük uygulamanın başlatılması ele alınacak.

"İkna olursak, 'hayırlı olsun' deriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan okullarda yüz yüze eğitime geçişle ilgili ayrıntıların bu tarihte gerçekleştirilecek kabine toplantısında değerlendirileceğini de duyurdu ve şu sözleri söyledi:

"Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz."

Sel felaketi

Toplantıda Güney illerine etkisi altına alan orman yangınları ve Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kastamonu Sinop ve Bartın'daki selin ardından hem bölgeye dönük yardımlar hem de ağır hasar gören bölgelerin yeniden imarına dönük atılacak adımlar, toplantının gündem başlıkları arasında olacak.

Afganistan

Afganistan'daki son gelişmeler başta olmak üzere, dış politika da kabinenin gündeminde olacak.