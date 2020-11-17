Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı<strong> Recep Tayyip Erdoğan</strong> başkanlığında Beştepe'de toplandı.</p>\n<p>Toplantıda gündemin Koronavirüs salgınının olacağı öngörülüyor. </p>\n<p><em>Ayrıntılar gelecek... </em></p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-kabinesi-bugun-toplaniyor-yeni-koronavirus-tedbirleri-gelebilir,915276" target="_blank" rel="noopener">TIKLAYIN: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Yeni Koronavirüs tedbirleri gelebilir</a></strong></p>\n</body>\n</html>