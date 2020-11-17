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Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

17 Kasım 2020 16:04

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Toplantıda gündemin Koronavirüs salgınının olacağı öngörülüyor. 

Ayrıntılar gelecek... 

TIKLAYIN: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Yeni Koronavirüs tedbirleri gelebilir

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