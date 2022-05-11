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Cumhurbaşkanlığı imzasıyla bakanlık atamaları Resmi Gazete'de

Açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı

11 Mayıs 2022 00:50

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine 208 iş müfettişinin ataması yapıldı.

Bakanlıkta açık bulunan iş müfettişliklerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 8 iş müfettiş yardımcısı atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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