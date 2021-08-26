Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yardımcılığı'na Evren Başar atandı

"Hanımefendi boşuna zahmet etmesin" Aralık 2020'de Kahramanmaraş'ta bir kadın, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polise tepki göstermişti. Polisi CİMER'e şikâyet etmekle tehdit eden kadın "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" ifadelerini kullanmıştı. O dönem Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Evren Başar, kadına sosyal medya üzerinden cevap vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın."