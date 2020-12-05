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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü' filmi: Uğradığın şiddeti, ayrımcılığı, haksızlığı saklama

05 Aralık 2020 14:29

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için hesaplarından kısa bir film yayınladı. 

İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı filmde, kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine şiddeti "saklama" çağrısı yapıldı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşın, statün, ekonomik durumun ne olursa olsun uğradığın şiddeti, ayrımcılığı, haksızlığı saklama. #5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü'nde yeni bir adım at: Kendine ve haklarına sahip çık" denildi.

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