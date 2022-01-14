Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na 'iletişim uzman yardımcısı' alınacak

İletişim Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, ön eleme yazılı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı ve sözlü olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.