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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan CİMER'e 791 başvuru yapan vatandaşa: İlginizden dolayı teşekkür ederiz

"Başvurularınızı 7/24 bekleriz."

30 Aralık 2018 00:56

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Veli Gümüştaş isimli bir vatandaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Altun'a "Sayın Altun, CİMER'de bir sorun var, başvurular ne zamandır bir türlü kurumlara aktarılmıyor." iddiasında bulundu.

Altun, paylaşıma cevap olarak şunları kaydetti:

"Veli Bey, CİMER sistemine bugüne kadar yapmış olduğunuz 791 başvurunun tamamı tarafımızca değerlendirilerek ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. CİMER'e olan bu ilginizden dolayı teşekkür eder, başvurularınızı 7/24 bekleriz."

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