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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye artık terör örgütleri parantezini kapatmak zorundadır

14 Temmuz 2020 07:30

15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yılında FETÖ’ye karşı verilen mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan İletişim Başkanı Altun, "Türkiye artık terör örgütleri parantezini kapatmak zorundadır" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yılı yurt genelindeki çeşitli etkinliklerle anılacak. İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, pandemi nedeniyle çoğunlukla dijital platformlarda gerçekleşecek.
“Yargılananlar en ağır cezaları aldı. Diğerleri de alacak. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ve yakalayacağız. FETÖ’nün birçok sözde yöneticisini yurtdışından kıskıvrak alıp getirdik. Onlara rahat vermeyeceğiz” diyen Altun şöyle devam etti:

"Türkiye artık terör örgütleri parantezini kapatmak zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, bu örgütleri gerek kendi sınırlarımız içerisinde gerekse de kaynağında kurutmak için çok önemli bir irade ortaya konmuştur. Tabii bu noktada güvenlik birimlerimiz içindeki FETÖ unsurlarının temizlenmesi, terörle gerçekten mücadele edebilmenin zeminini yaratmıştır."

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