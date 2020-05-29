Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Temiz bir sosyal medya için çalışıyoruz

Cumhurbaşakanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ‘Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu’ hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu klavuzun hazırlanma sebebini, "Türkiye’de sosyal medyanın manipülatif kullanımı konusunda ne yazık ki pek çok örneğe şahitlik edebiliyoruz. Terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye düşmanları sosyal, siyasal ve ekonomik hayatı hedef alan saldırılarını, yalan haberleri ve kaos amaçlı pek çok içeriği sosyal medya üzerinden servis ederek algı operasyonları yürütüyor" diye açıkladı. Altun, "İletişim Başkanlığı olarak temiz bilgi, temiz sosyal medya ve temiz iletişim için ulusal ve küresel çapta faaliyetler yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya kullanım kılavuzunda neler var?

Hazırlanan kılavuz sosyal medyanın avantaj ve dezavantajlarına işaret ettiğini anlatan Altun, kılavuzda başarılı bir kullanıcı profilinin nasıl oluşturulacağına yönelik tavsiyeler bulunduğunu; öğrenciler, çocuklar, gençler ve ebeveynler için sosyal medya kullanım önerileri ile sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin güvenliğine dair bilgilerin yer aldığını ifade etti.

"Sosyal medyanın zamanında ve doğru kullanımıyla birçok toplumsal olay ve provokatif unsurların bertaraf edildiğini de gördük" diyen Altun, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayına çıkarak birlik mesajı vermesini örnek gösterdi.

Provokasyon ve asparagas haberlerden duyduğu rahatsızlığı belirten Altun: Doğru içerik oluşturulmasına öncülük etmeliyiz

Sosyal medyanın provokasyon için kullanıldığını söyleyen ve Gezi Parkı eylemlerini işaret eden Altun, "Gezi olaylarında, terörle mücadelede, sınır dışı askeri operasyonlarımızda Türkiye ile uzaktan yakından alakası olmayan görüntüler ülkemizle ilişkilendirilerek algı operasyonları yürütüldü" dedi. Sosyal medyanda dönen asparagas haberlerden de duyduğu rahatsızlığı belirten Altun, "Temiz ve doğru bilgi sunumuna, içerik oluşturulmasına öncülük etmeliyiz. Dijital dünyada da sosyal medyada da hakikatin savunuculuğunu yapmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Kullanıcılar sosyal medyadaki paylaşımlarından mesuldür; paylaşmadan önce dikkatli olunması gerek"

"Kullanıcılar sosyal medyadaki paylaşımlarından mesuldür. Paylaşımlar çok farklı türde olunca sosyal medya da bilişim hukuku, medeni hukuk, ceza hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku gibi birçok hukuk dalının kapsamına giriyor" diyen Altun, "Bir içeriği beğenmeden ya da paylaşmadan önce dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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