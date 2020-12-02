Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Tehditleriniz hükümsüzdür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel sosyal medya hesabından dikkati çeken bir açıklamada bulundu. Altun, en asli görevinin, Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması olduğunu belirterek, “Tehditleriniz hükümsüzdür” dedi.

Altun’un kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımı şöyle:

“Siyaset toplumsal talep, tercih ve kararları millet iradesine dönüştürme işidir. Millet iradesi ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanının atadığı ve iletişimden sorumlu kıldığı bir ismin Cumhurbaşkanı'nın hukukunu içeride ve dışarıda koruması en asli görevidir. Tehditleriniz hükümsüzdür.”