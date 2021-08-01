Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Van'daki selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları temin edilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede temin edileceğini açıkladı.



İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van’ın Başkale’ye bağlı Esenyamaç köyünde yaşanan sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz, gerekli tüm çalışmaları hızla başlatmıştır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları en kısa sürede temin edilecektir" dedi.

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