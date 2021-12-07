Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması davası: Dosya mütalaa hazırlanması için savcıya gönderildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın dosyası mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ile avukatları katıldı. Duruşmada Fahrettin Altun'u ise avukatları temsil etti. Duruşmaya çok sayıda Cumhuriyet Halk Partilili, Özçağdaş'a destek verme amacıyla katıldı.

Sanık avukatı, Özçağdaş'ın olay yerine özel hayatın gizliliğini ihlal etmek amacıyla gitmediğini, kamu arazisini imar mevzuatına aykırı bir şekilde yapılaşma yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla gittiğini öne sürdü.

"Bu davanın konusu özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur"

Altun'un avukatı söz konusu fotoğrafın çekildiği alanın müvekkiline ait olduğunu belirterek "Bu müvekkilin temel hak ve özgürlüğü olan konut dokunulmazlığı özel hayatın gizliliğinin ihlalidir. Sanık tarafından bu ikrar edilmiştir. Ayrıca sanık tarafından bu fotoğrafın Canan Kaftancıoğlu'na da gönderildiği ikrar edilmiştir. Bu davanın konusu özel hayatın gizliliğini ihlal suçudur. İmar mevzuatına aykırılık bu davanın konusu değildir" şeklinde konuştu. Altun'un avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Tekrar söz alan sanık avukatı, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesini talep etti.

Dosya mütalaa için savcıya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada mevcut bilirkişi raporu olduğuna kanaat getirerek dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesi talebini reddetti. Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyor.

İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor. (DHA)