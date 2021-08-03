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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun paylaştı: Tek karede 5 helikopter

03 Ağustos 2021 00:38

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından, orman yangınlarında havadan müdahale olmadığına dair yapılan eleştirilere fotoğrafla yanıt verdi. Altun, Antalya'nın yangının büyük bir alanı kapladığı Gündoğmuş ilçesinden helikopterlerin daire içine alındığı bir kareyi paylaştı.

Altun şu ifadeleri kullandı: 

"#OrmanınKahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter… #StrongTürkiye"

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