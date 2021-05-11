Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir" ifadelerini kaydetti.

“Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir”

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yaptığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir. Türkiye, İsrail'in, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir.

“Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz”

Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin’in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz."

"Türkiye Filistinlilerin yanında olacak!"

Öte yandan Altun yine Twitter hesabı üzerinden İsrail'in ABD Büyükelçiliğinin 'İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik zulüm, işgal ve saldırılarını savunan' paylaşımlarının çarpıtmalar içerdiğini belirterek tepki gösterdi.

İsrail Büyükelçiliği'nin 'İsrail'in saldırılarının kendisini koruma amacı taşıdığını' öne süren paylaşımına Fahrettin Altun, Filistinlilerin topraklarının işgal edildiğine, zulüm gördüğüne, en temel insan haklarının çiğnendiğine ve İsrail'in saldırılarında çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dair açıklama ile cevap verdi.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Başkalarına ait toprakları yağmalayan ve işgal eden bir devlet düşünün. Masum sivillerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını düşünün. Kadınların, çocukların ve yaşlıların her gün tacize uğradığını düşünün. Bir halkın insanlık onurunun alçakça çiğnendiğini düşünün. Filistinlilerin haklarını savunacağız!

Bir mübarek mabedin üstelik o dinin en kutsal günlerinden birinde saldırıya uğradığını düşünün. Vatikan'a giden hacıların silahlı kuvvetler tarafından desteklenen fanatikler tarafından saldırıya uğradığını düşünün. New York'taki Noel veya Hanuka törenlerinin şiddet nedeniyle kesintiye uğradığını düşünün. Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı savunacak!

Yalnızca işgalin derinleşmesiyle sonuçlanan bir sözde barış süreci düşünün. Paris'te, işgal altındaki insanların seçim bile yapamadığını düşünün. Londra'da yaşayanların vatandaşlık haklarının ve dolaşım özgürlüklerinin olmadığını düşünün. Türkiye Filistinlilerin yanında olacak!"

Fahrettin Altun, paylaşımında, elleri silahlı İsrail askerlerinin Filistinli küçük bir çocuğu yaka paça göz altına aldıkları, Mescid-i Aksa'nın kapısına dayandıkları ve yaşlı bir Filistinliye silah doğrulttukları fotoğraflara da yer verdi."