Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 183 yangının 167'si kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 40 ilde çıkan 183 yangının 167'sinin kontrol altına alındığını, 16 yangının ise devam ettiğini duyurdu.

Altun, Twitter hesabından "Devletimizin ilgili tüm kurumları büyük bir özveriyle yangınla mücadele ediyor. 40 ilimizde çıkan 183 yangının 167'si kontrol altına alındı" dedi.

Altun'un paylaştığı görselde, saat 16.30 itibarıyla 7 ilde 16 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

TIKLAYIN- Türkiye, 8 gündür orman yangınları ile mücadele ediyor: 7 ilde 16 yangın devam ediyor