Cumhurbaşkanlığı ile bazı bakanlık ve başkanlıklara bütçeden ek harcama olanağı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı şubat ayı ve ilk iki aylık bütçe sonuçları, "tasarruf" söylemlerine karşın "ödenek"lerde yapılan artışlarla dikkati çekti. İlk iki ayda bütçe gideri yüzde 8.2 artışla 210 milyar lira, gelir yüzde 0.4 artışla 209 milyar lira ve açık 1 milyar lira oldu.

Şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 38.8 artarak 119.6 milyar lira, giderler yüzde 3.1 artarak 96.4 milyar lira olurken, Şubat 2020’de 7.4 milyar lira açık veren bütçe dengesi bu yıl 23.2 milyar lira fazla verdi. Faiz dışı fazla da 35.9 milyar lira oldu.



Bu gelişmede özellikle vergi gelirlerinin yüzde 37.2 artarak 98.4 milyar TL’ye çıkması etkili oldu. Yılın ilk iki ayında ise gider yüzde 8.2 artarak 210.2 milyar lira, gelir yüzde 0.4 artarak 209.2 milyar lira ve açık 984 milyon lira oldu. Faiz dışı fazla ise 33.7 milyar lira. Şubatta yüzde 9.9 düşen faiz giderleri de ilk iki ayda yüzde 29 artışla 34.7 milyar liraya ulaştı.

Örtülü ödenekten iki ayda 357.1 milyon TL harcama yapıldı

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; bütçenin diğer detaylarına göre, örtülü ödenekten şubatta 89.3 milyon, ilk iki ayda 357.1 milyon TL harcama yapıldı.



Şubatta, kiralanan taşıtlara 23.7 milyon TL, binalara 26.8 milyon TL ödendi. Faliyetlerin yeniden başlamasıyla temsil ve tanıtma giderleri şubatta 6.2 milyon TL’ye çıktı. Sosyal güvenlik kurumlarına da 4.6 milyar TL cari transfer yapıldı.

Bilindiği gibi kurumlara bu yıl için verilen ödenekler Meclis’te kabul edilen 2021 Yılı Bütçe Yasası A Cetveli’nde yer alıyor. Buna karşın Cumhurbaşkanlığı, bazı bakanlık ve kurumların ödenek toplamları artırıldı.



Örneğin Cumhurbaşkanlığı’nın 4 milyar lira olan başlangıç ödeneği 4 milyar 267 milyon TL’ye yükseltildi. İlk iki aylık harcaması da 430.4 milyon TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeneği 570.2 milyar TL’den 573 milyar TL’ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ödeneği 49.1 milyar TL’den 52.9 milyar TL’ye, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın ödeneği 10.1 milyar TL’den 14.7 milyar TL’ye, Ticaret Bakanlığı’nın ödeneği de 6.5 milyar TL’den 9.1 milyar TL’ye çıktı. Diyanet’in ödeneği de 12 milyar 977 milyon TL’den 12 milyar 992 milyon TL’ye çıkarıldı.