Cumhurbaşkanlığı: IKBY bağımsızlık referandumundan vazgeçmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kuzey Irak referandumu ile ilgili, "IKBY'nin bu yanlış karardan dönmesini bekliyoruz. Bu karar onları daha büyük yalnızlığa itecektir. İsrail'den başka destek veren yok" dedi.

Irak yönetiminin aldığı karara da değinen Kalın, Kuzey Irak yönetiminin adımlarına karşı sessiz kalınmayacağını söyledi.

Kalın'ın Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamalar şöyle:

Erbil'in bu yanlış karardan bir an önce dönmesini bekliyoruz. Bu karar sorunları daha da karmaşık hale getirecektir. İsrail dışında tek bir ülke yok. Bağdat'ın aldığı karar da bu çerçevede önem arz ediyor. Kuzey Irak ile iyi ilişkiler içinde olduk ama bunu baltalayacak adımlardan uzak durmaları gerekiyor.

"Kerkük'ün dahil edilmesi kabul edilemez"

Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi de kabul edilemez. Her türlü adıma karşı olduğumuzu ve sessiz kalmayacağımızı da ifade etmek isteriz.

"NATO'nun yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladık"

Sayın Cumhurbaşkanı'nın S-400 açıklamaları yine belli çevrelerde temelsiz tartışmalara yol açmış görülüyor. Türkiye ulusal güvenliğinin gerektirdiği bütün adımları bundan sonra da atmaya devam edecektir. NATO'nun yaptığı açıklamayı da memnuniyetle karşıladık. Bizce bu tartışmanın artık bitirilmesi gerekir.

"SİHA'lar kullanılmaya devam edecek"

SİHA'lar teröristleri ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Ne zaman terörle mücadele ilerleme kaydedilse bu tip konular ortaya atılıyor. Emniyet güçlerinin mücadelesini kıracak açıklamalardan uzak durulması gerekir. Bu açıklamalar terör yandaşlarını cesaretlendiriyor. Türkiye bundan sonra da İHA'ları SİHA'ları kullanmaya devam edecek.