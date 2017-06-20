'Cumhurbaşkanlığı himayesindeki' Formula 1 gelecek sezon takviminde Türkiye yer almadı

Formula 1 2018 ev sahipliği için girişimde bulunan Türkiye'nin başvurusu kabul edilmedi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, Formula 1'in gelecek sezon 21 yarıştan oluşacağı kararı alındı.
Bu yıl etaplara Fransa ve Almanya eklenirken, Malezya'nın takvimden çıktığı açıklanmıştı. 8 Nisan'da yapılması planlanan Çin ve 16 Eylül'de yapılması planlanan Singapur yarışlarının ise düzenlenip düzenlenmeyeceğinin, ticari hak sahipleriyle yapılacak anlaşmaya bağlı olduğu ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmıştı
Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Chase Carey'i kabulü sonrası Türkiye'nin şampiyona takvimine yeniden alınacağı ihtimali konuşulmuştu. Yarışların tekrardan Türkiye'ye kazandırılması için Formula 1 Türkiye yarışı Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmıştı.
2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:
25 Mart: Avustralya
8 Nisan: Çin
15 Nisan: Bahreyn
29 Nisan: Azerbacyan
13 Mayıs: İspanya
27 Mayıs: Monaco
10 Haziran: Kanada
24 Haziran: Fransa
1 Temmuz: Avusturya
8 Temmuz: Büyük Britanya
22 Temmuz: Almanya
29 Temmuz: Macaristan
26 Ağustos: Belçika
2 Eylül: İtalya
16 Eylül: Singapur
30 Eylül: Rusya
7 Ekim: Japonya
21 Ekim: ABD
28 Ekim: Meksika
11 Kasım: Brezilya
25 Kasım: Abu Dabi