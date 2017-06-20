'Cumhurbaşkanlığı himayesindeki' Formula 1 gelecek sezon takviminde Türkiye yer almadı

Formula 1 2018 ev sahipliği için girişimde bulunan Türkiye'nin başvurusu kabul edilmedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, Formula 1'in gelecek sezon 21 yarıştan oluşacağı kararı alındı.



Bu yıl etaplara Fransa ve Almanya eklenirken, Malezya'nın takvimden çıktığı açıklanmıştı. 8 Nisan'da yapılması planlanan Çin ve 16 Eylül'de yapılması planlanan Singapur yarışlarının ise düzenlenip düzenlenmeyeceğinin, ticari hak sahipleriyle yapılacak anlaşmaya bağlı olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmıştı

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Chase Carey'i kabulü sonrası Türkiye'nin şampiyona takvimine yeniden alınacağı ihtimali konuşulmuştu. Yarışların tekrardan Türkiye'ye kazandırılması için Formula 1 Türkiye yarışı Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmıştı.

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:

25 Mart: Avustralya

8 Nisan: Çin

15 Nisan: Bahreyn

29 Nisan: Azerbacyan

13 Mayıs: İspanya

27 Mayıs: Monaco

10 Haziran: Kanada

24 Haziran: Fransa

1 Temmuz: Avusturya

8 Temmuz: Büyük Britanya

22 Temmuz: Almanya

29 Temmuz: Macaristan

26 Ağustos: Belçika

2 Eylül: İtalya

16 Eylül: Singapur

30 Eylül: Rusya

7 Ekim: Japonya

21 Ekim: ABD

28 Ekim: Meksika

11 Kasım: Brezilya

25 Kasım: Abu Dabi