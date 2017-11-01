Cumhurbaşkanlığı, HDP’li Paylan’ın "Külliyede bir kilise, bir de cemevi olabilir mi?" sorusuna ne yanıt verdi?

MİT’in Cumhurbaşkanına bağlanmasından sonra beş noktada teknik düzenleme yapılması konusunda çalışma başlattıklarını bunlardan birinin bütçeye ilgili olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın, “Külliyede bir kilise olabilir mi, bir cemevi olabilir mi?” sorusuna mevcut Külliye’nin dışındakileri örnek gösterdi. Kasırga, Paylan’ın “ Külliye tabiri inanan inanmayan herkesi kapsıyor mu?” sorusunu da, “Kapsar, 80 milyon Türk vatandaşını kapsar” diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde genel sekreter Kasırga’nın muhalefet milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtlar şöyle.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ FAHRİ KASIRGA – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.

MİT’in Cumhurbaşkanına bağlanmasından sonra beş noktada teknik düzenleme yapılması gerektiğinin farkındayız bunun çalışmalarını başlattık. Bu beş husustan biri de bütçeyle ilgili olan husustur. Çalışmamız devam ediyor. Bu noktada eğer bir katkınız olursa ayrıca müteşekkir oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanı olduğu dönem itibarıyla Amerika Birleşik Devletlerine 6, Avrupa ülkelerine ise 17 resmî ziyarette bulundu bizdeki kayıtlar bu şekilde.

Sayın Çam ve yine Sayın Erdoğdu Beştepe Sarayının yapım maliyeti ve tefriş maliyetiyle ilgili geçen yıl da değindiğimiz bir soru yönelttiler. Başbakanlık tarafından yapıldı Külliye. Başbakanlık tarafından tefriş edildi. Geçen yıl Maliye Bakanımız, Sayın Şimşek bu rakamı 1 milyar 370 milyon TL olarak açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ FAHRİ KASIRGA - Şöyle: Büyük ölçekte bütün bir kere binanın yapım maliyetinin tamamı Başbakanlık bütçesinden karşılandı. Biz Külliyeye taş ınırken bu rakamların içerisinde tefrişin, ana tefriş malzemelerinin de olduğunu biliyoruz, doğru değil mi?CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ FAHRİ KASIRGA - Yani biz gittiğimizde Külliyede bütün masalar, koltuklar her şey vardı ve ihale kapsamında alınmıştı. Dolayısıyla sonrada biz bir şeyler aldık mı? Aldık, tablo gibi, eksik olan, tanesi 1.500 dolar diye kamuoyuna deklare edilen, esasında 70-80 liradan ibaret bardaklar aldık, işte bir tanesi 1,5 milyon denen ama 5.400 liraya mal etmiş olduğumuz masalardan aldık. Bu nevi harcamalar da yaptık.

Yine, birkaç sayın vekilimiz, Erdoğdu, Çam ve Sayın Demir, Marmaris’te yapılmakta olan devlet konukeviyle ilgili soru yönelttiler. Biz, orada gerçekten, rahmetli Cumhurbaşkanımız Sayın Özal zamanında yapılmış, son derece yetersiz ve eski bir konukevi vardı, onu yeniden yapıyoruz. Günün koşullarına, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuklarının, devletin üst düzeyinin ihtiyaçlarına uygun bir konukevi yapılması ihtiyacı…GARO PAYLAN (İstanbul) – Türk Dil Kurumu aynen şöyle diyor: “Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane vb. yapıların bütünü.”

BAŞKAN – Yani, şimdi Meclis Başkanımız burada yok diye meydanı boş buldunuz Garo.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ FAHRİ KASIRGA – Hayır, biz geçen seneki…

GARO PAYLAN (İstanbul) – Mesela, külliyede bir kilise olabilir mi, bir cemevi olabilir mi?

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ FAHRİ KASIRGA – Var.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Var da örneği...

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ FAHRİ KASIRGA – Var efendim, Tarsus’ta Ayana Kilisesi Külliyesi diye. Keza, Kemal Paşa Küll iyesi ve yedi İlkesi diye Türkiye Büyük Millet Meclisinin…

GARO PAYLAN (İstanbul) – Peki, inanan inanmayan herkesi kapsıyor mu? Kapsar mı yani külliye tabiri…

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ FAHRİ KASIRGA – Kapsar, 80 milyon Türk vatandaşını kapsar.