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Cumhurbaşkanlığı: 'Gül'ün partisi hazır' haberi asılsız

Bugün basında yer alan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için parti kurulacağı iddiası Çankaya tarafından yalanlandı

06 Temmuz 2013 21:06

"Abdullah Gül için parti kuruluyor" haberine Çankaya Köşkü'nden jet yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haber tamamıyla asılsızdır" denildi. Tek cümlelik açıklamada haberin tamamen asılsız olduğu dile getirildi. Bugün Sözcü Gazetesi'nde cumhurbaşkanı Abdullah Gül için parti kurulduğu iddiası yer almıştı. Partiye Gülen cemaatinin de destek verdiği iddia edilmişti.

 

‘Başkan Hisarcıklıoğlu’ denmişti

 

Ayrıca haberde ilk etapta partinin genel başkanının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olacağı da öne sürülmüştü.

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