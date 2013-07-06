Cumhurbaşkanlığı: 'Gül'ün partisi hazır' haberi asılsız

"Abdullah Gül için parti kuruluyor" haberine Çankaya Köşkü'nden jet yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haber tamamıyla asılsızdır" denildi. Tek cümlelik açıklamada haberin tamamen asılsız olduğu dile getirildi. Bugün Sözcü Gazetesi'nde cumhurbaşkanı Abdullah Gül için parti kurulduğu iddiası yer almıştı. Partiye Gülen cemaatinin de destek verdiği iddia edilmişti.

‘Başkan Hisarcıklıoğlu’ denmişti

Ayrıca haberde ilk etapta partinin genel başkanının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olacağı da öne sürülmüştü.