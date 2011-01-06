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CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜLER  ANKARA (A.A)

06 Ocak 2011 18:23

-CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜLER  ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üniversitelerden öğrenci temsilcilerini kabul etmesini protesto eden öğrenci gruplarından birer temsilci, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile görüştü. Atakule önünde toplanan gruptakiler Köşk'e yürümek istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine öğrenciler Cumhurbaşkanlığına birer temsilci göndermek istediler. Talebin kabul edilmesiyle beş öğrenci grubundan birer temsilci, aralarında topladıkları paralarla taksiye binerek Köşk'e gitti. Diğer grup üyeleri, arkadaşları Köşk'ten dönene kadar hükümet aleyhine sloganlar atarak bekledi. Köşk'ten dönen öğrenci temsilcilerinden Umut Tektürk, görüşmenin ''düzmece bir toplantı'' olduğunu söyledi. Köşk'te Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmeyi beklerken Cumhurbaşkanlığı Emniyet Amiri ile görüştürülmek istendiklerini anlatan Tektürk, ısrarları sonucu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile görüşebildiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın kabul ettiği öğrencilerin kendilerini temsil etmediğini ifade eden Tektürk, ''Görüşmede taleplerimizin önemsenmediğini gördük. Üniversite öğrencileri ciddi baskı altında. Öğrencilerin sorunlarını öğrenmek istiyorlarsa öğrencilere sorsunlar'' dedi. Baran Özkan isimli öğrenci ise Çankaya Sofrası'na davet edilen öğrenci konseyi başkanlarının öğrencileri temsil niteliği taşımadığını savunarak, kendilerinin öğrencilerin gerçek sorunlarını ve taleplerini Genel Sekretere ilettiklerini kaydetti. Özkan, taleplerinin ciddiye alındığını düşünmediklerini ifade etti. Öğrenci Gizem Örnek ise parasız eğitim, üniversitelerde demokratik ortamın sağlanması, polisin üniversitelerden çıkarılması, YÖK'ün dağıtılması yönündeki taleplerini dile getirdiklerini söyledi.

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