Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Kur korumalı mevduat sisteminin Hazine'ye yük getirip getirmeyeceği daha sonra belli olacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Hazine'ye yük gelip gelmeyeceği daha sonra belli olacak. Kurdaki istikrarın enflasyona yansımasını ocakta göreceğiz. Bu uygulamanın Hazine'ye getireceği dışsal faydayı dikkate aldığınızda ortaya çıkacak faydanın maliyetinden çok daha yüksek olacağını düşünüyorum." dedi.

Aşan, "Bu ürünün birincil amacı elinde TL tutanların dövize gidişlerini frenlemekti. Bireyler şu anda artık ellerindeki dövizleri TL'ye çevirmeye başladılar. Bu ürün amacını çok hızlı bir şekilde yerine getirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Aşan'ın sözleri şu şekilde:

"Türkiye uzun zamandır dolarizasyon meselesi ile boğuşuyor"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat ürünü açıklandı. Bu ürün ne derece özgün ve dünyada örnekleri var mı?

"Dövize çevrilebilir mevduat denilen uygulama döneminde Türkiye'de sabit kur rejimi vardı. Yurt dışında çalışan Türklerin oradaki birikimlerini Türkiye'ye getirmelerini amaçlayan bir uygulamaydı. Türkiye uzun zamandır dolarizasyon meselesi ile boğuşuyor. Kur korumalı mevduat ise dolarizasyonun olduğu gerçeğiyle çıkarılan bir ürün."

"Hazine'ye maliyetinden çok daha fazla faydası olacağını düşünüyorum"

- Hazine'ye getirisi söz konusu mu? Hazine'ye ne kadar yük getirecek?

"Hazine'ye yük gelip gelmeyeceği daha sonra belli olacak. Kurdaki istikrarın enflasyona yansımasını ocakta göreceğiz. Bu uygulamanın Hazine'ye getireceği dışsal faydayı dikkate aldığınızda ortaya çıkacak faydanın maliyetinden çok daha yüksek olacağını düşünüyorum."

"Kurdaki istikrarın enflasyona yansımasını ocakta göreceğiz"