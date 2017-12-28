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Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın korumalarının kovulduğu iddiası yalan

Erdoğan'ın 13 koruma polisinin görevden alındığı öne sürülmüştü

28 Aralık 2017 16:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Şırnak İl Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada bir kişinin salona fırlaması sonrası 13 korumasının görevden alındığı yolundaki iddiaya yalanlama geldi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Görevden alınan koruma yok, iddialar yalan" dedi.

AKP'nin Şırnak'ta düzenlenen 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde Erdoğan, partililere seslenmiş; konuşmasını tamamladığı sırada şehit çocuğu olduğu öğrenilen Hüseyin Demircan adlı kişi koşarak platforma çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı korumaları, Erdoğan'a sarılmak isteyen Demircan'ı sahneden "apar topar" indirmişti. Söz konusu olay, kamuoyunda zaafiyet tartışmalarına yol açmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in koruması Şükrü Çukurlu, "Çember yok oldu" yorumunu yapmıştı. 

"Korumalar görevden alındı" iddiası

Yaşananların üzerine birçok haber ajansı, Şırnak'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı koruması için görevlendirilen 13 kişinin görevine son verildiği iddiasını aboneleriyle paylaştı.

"İddialar yalan" 

İddiaya ilişkin olarak T24'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, herhangi bir görevden alma işleminin yapılmadığını belirtti. "İddialar yalan, görevden alma yok" bilgisi verildi. 

 

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