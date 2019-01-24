Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, Maduro'yu arayarak 'Dik dur, yanındayız' dedi

Ekonomik krizin sürdüğü Venezuela'da muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığı seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesiyle başlayan gerilimde bugün önemli bir kırılma noktası yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. ABD'nin açıklamasının ardından Kanada, Brezilya, Kolombiya, Paraguay ve Amerikan Devletler Örgütü (OAS) ardı ardına Guadio'yu tanıdıklarını açıklarken, Avrupa Birliği seçimleri işaret etti, Rusya, Bolivya ve Meksika ise Maduro hükümetine destek verdi. Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini bildirirken, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini söyledi. Ülkede Maduro destekçileri ve karşıtları çeşitli bölgelerde gösteriler düzenliyor.