Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, Maduro'yu arayarak 'Dik dur, yanındayız' dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Venezuela'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi" ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter hesabından, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Kalın, paylaşımda şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır."
Kalın, mesajının sonunda "#WeAreMADURO" etiketine de yer verdi.
Ne olmuştu?
Ekonomik krizin sürdüğü Venezuela'da muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığı seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesiyle başlayan gerilimde bugün önemli bir kırılma noktası yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. ABD'nin açıklamasının ardından Kanada, Brezilya, Kolombiya, Paraguay ve Amerikan Devletler Örgütü (OAS) ardı ardına Guadio'yu tanıdıklarını açıklarken, Avrupa Birliği seçimleri işaret etti, Rusya, Bolivya ve Meksika ise Maduro hükümetine destek verdi. Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini bildirirken, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini söyledi. Ülkede Maduro destekçileri ve karşıtları çeşitli bölgelerde gösteriler düzenliyor.