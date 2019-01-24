T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan, Maduro'yu arayarak 'Dik dur, yanındayız' dedi

Venezuela'da Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido'nun kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesi siyasi gerilimi tırmandırdı

24 Ocak 2019 02:36

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Venezuela'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi" ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından, Venezuela'da Ulusal  Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine  ilişkin paylaşımda bulundu.

Kalın, paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak  Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi.  Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı  ilkeli duruşunu koruyacaktır."

 

 

Kalın, mesajının sonunda "#WeAreMADURO" etiketine de yer verdi.

Ne olmuştu?

Ekonomik krizin sürdüğü Venezuela'da muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığı seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçilmesiyle başlayan gerilimde bugün önemli bir kırılma noktası yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. ABD'nin açıklamasının ardından Kanada, Brezilya, Kolombiya, Paraguay ve Amerikan Devletler Örgütü (OAS) ardı ardına Guadio'yu tanıdıklarını açıklarken, Avrupa Birliği seçimleri işaret etti, Rusya, Bolivya ve Meksika ise Maduro hükümetine destek verdi. Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini bildirirken, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Guaido'nun başkanlığını ordunun kabul etmeyeceğini söyledi.  Ülkede Maduro destekçileri ve karşıtları çeşitli bölgelerde gösteriler düzenliyor.

ETİKETLER

venezuelamaduroerdoğanibrahim kalınulusal meclisabd
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24