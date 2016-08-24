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Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan-Barzani görüşmesinde FETÖ okulları için gerekli adımların atılması görüşüldü

"DAİŞ ve PKK dahil olmak üzere terörle mücadele konusu ele alındı

24 Ağustos 2016 00:04

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani görüşmesine dair yaptığı açıklamada "Irak Kürdistan Bölgesi'nde FETÖ iltilsaklı okulların ve kurumların faaliyetlerine son verilmesi yönünde gerekli adımların atılması görüşüldü" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan- Mesud Barzani görüşmesinde DAİŞ ve PKK dahil olmak üzere terörle mücadele ele alındı" denildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Eğitim Bakanlığı, bölgede faaliyet gösteren Fethullah Gülen cemaatine ait olan 20 okulun kapatılmayacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Birkaç gündür medyada Kürdistan bölgesinde 20 okula sahip 12 bin 719 öğrenciye eğitim veren Işık Okulları'nın kapatılacağına dair iddialar yayınlanıyor.

"Öğrencilerin genel menfaati her şeyin üstünde tutuluyor ve mevcut durumda okulların kapıları da kapatılmayacaktır."

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