Cumhurbaşkanlığı 'Ekonomi ve Dış Ticaret Konseyi' kuruyor

Cumhurbaşkanlığı, 35 sektör temsilcisi, 6 bakan ve tüm kurulların dahil olacağı 50 kişilik Ekonomi ve Dış Ticaret Konseyi kuruyor. Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıkların yer alacağı konsey 3 ayda bir toplanacak.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı ülke sorunlarının takibi ve çözüm üretilmesi için yeni bir çalışma stratejisi geliştirdi. Bu konudaki, ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesi, “Ekonomi ve Dış Ticaret Konseyi” için hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı ilk konseyde, 50 kişi olacak. Özel sektörü temsilen 35 ünlü isim belirlendi. Ekonomiyle ilgili tüm bakanlar ve kurumlar da konseyin üyesi sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı kadrosunun yeniden yapılanmasına paralel olarak, yeni birimlerin oluşturulması planlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hayata geçirilecek ilk istişare konseyi, “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Dış Ticaret Konseyi” olacak. Bununla ilgili çalışmalar tamamlandı. Konseyin en önemli özelliği, reel sektörün temsilcilerinin ağırlıkta olması. Konseyin başkanı ve yönetim kadrosu da yine işadamları ve onların temsilcilerinden oluşacak. 50 kişilik konseyin 35 kişilik kadrosunda reel sektör temsilcileri bulunacak. Türkiye ve yurtdışında yatırım yapan büyük şirketlerin yöneticisi ve sektör temsilcilerinin isimlerinin belirlendiği belirtildi.

Erdoğan da katılabilir

Konseydeki ikinci halkada, ekonomiyle doğrudan ilgili bakanlar bulunacak. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılarının yanı sıra ekonomi ve dış ticaretle ilgili kararlar alan tüm bakanlar konseyin üyesi sayılacak. Bunun için 6 bakan belirlendi. Konsey de BBDK ve Merkez Bankası gibi önemli kurulların başkanlarının yanı sıra iki vali, iki büyük şehrin belediye başkanı da davet edilecek. Toplam 50 kişilik Ekonomi ve Dış Ticaret Konseyi üç ayda bir toplanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, istediği zaman bu konseylere başkanlık edecek. Konsey, reel sektörün talepleri, sorunları ve genel ekonominin planlanmasıyla ilgili çalışmalar yapacak, kararlar alacak. Bu kararlar ve öncelikler üç ayda bir rapora dönüştürülecek. Alınan kararlar, hükümete tavsiye niteliğinde olacak. Uygulanmasına hükümet karar verecek. Ancak, Cumhurbaşkanı, bu konseyde alınan kararların hayata geçirilmesiyle ilgili takibi yapacak.

4 konsey daha geliyor

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan çalışmaya göre, aynı sistemle çalışacak 4 ayrı konsey daha kurulacak. Adalet, Enerji, Eğitim, Temel hak ve özgürlükler başlıklarında çalışma yapmak üzere 4 ayrı konsey daha kurulacak. Bu konseylerde 50 kişiden oluşacak ve ilgili konuların uzmanları ağırlık kadroyu oluşturacak. Temsili ağırlık sektörlerin sivil temsilcilerinden oluşacak. Üç ayda bir toplanacak bu konseylerde tavsiye kararları alacaklar ve cumhurbaşkanına rapor sunacaklar. Alınan kararların hayata geçirilmesi yine Cumhurbaşkanlığı Sekreteryası tarafından takip edilecek.