Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Karaca, İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih portresi için tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Fatih portresi için tebrik etti.

Karaca paylaşımında şunları söyledi:

"Siyasette yanlışları söylemek kadar doğruları da tebrik etmek gerekir. Venedikli ressam Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet portresini satın alan İBB yönetimini tebrik ederim. Göreve Geldikleri günden beri yaptıkları en doğru iş. Bu resmi işadamı olarak almayı çok isterdim."

İmamoğlu açıklamıştı

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık."

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