Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı'na atanan Serkan Taranoğlu kimdir?

Serkan Taranoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı'na atandı.

Serkan Taranoğlu kimdir?

Taranoğlu, eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Taranoğlu'nun kardeşi olarak dikkat çekti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de danışmanlığını yapan Serkan Taranoğlu, 1994 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

Mezun olduktan 3 yıl sonra 1997 yılında Başbakanlıkta danışman olarak göre ve başlayan Serkan Taranoğlu, 2004 yılına kadar bu görevini devam ettirdi.

Daha sonra bir internet sitesinde köşe yazarlığı yapan Taranoğlu 2012 yılında TOBB Başkan Danışmanı olurken aynı zaman Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı sıfatını taşıyor.