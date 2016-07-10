Cumhurbaşkanlığı bütçesi Beştepe'ye ek konut yapmak için mi artırıldı?

2016 bütçesinde Cumhurbaşkanlığı'na ayrılan 434 milyon liralık ödenekin, ek ödenekle 712 milyona çıkarılmasının ardında Tayyip Erdoğan ve ailesi için yaptırılacak yeni konutun inşası olduğu iddia edildi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yeni köşkün Erdoğan ailesine konut olacağına ilişkin duyumlar bulunduğunu açıkladı. Birgün'den Nurcan Gökdemir'e konuşan Murat Emir, Emine Erdoğan’ın Saray’ın büyüklüğünden rahatsız olduğunu ve aile yaşamlarına daha uygun bir konuta geçmeyi istediğini söyledi.

Nurcan Gökdemir'in Birgün gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra rekor artışlar yapılan Cumhurbaşkanlığı bütçesi bu yıl da yetmedi. Yıl başlarken 434 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı ödeneği daha yılın ilk yarısı sona ermeden 278 milyon liralık artışla 712 milyon 844 bin liraya çıkartıldı. Bu artışla Cumhurbaşkanlığı, 2017 bütçe hedefi olan 464 milyon 255 bin liranın şimdiden üzerine çıktı.

Her yıl ödenek aktarıldı

Erdoğan göreve geldiği günden bu yana Bütçe Kanunu ile yılın başında ayrılan ödeneklerle hiçbir zaman yetinmedi. Abdullah Gül’ün son yılında 199 milyon 500 bin lira olan ödenek Erdoğan seçildikten sonra yüzde 100’lük artışla 397 milyon lirayı aştı. Yıllık harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 100 artarak süren Cumhurbaşkanlığı’nın 2014 yılı harcaması 244 milyon lira, 2015 yılı harcaması 471 milyon lira oldu.

2015 yılında da ödenekte 148 milyon 902 bin liralık artış yapıldı. Gelenek bu yıl da bozulmadı ve artış oranı da ikiye katlanarak 278 milyon lira oldu.

Davalık yetkiyle yapıyor

Maliye Bakanı, CHP’nin yaklaşık 1.5 yıl önce iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu Bütçe Yasası’nın 6’ncı maddesine dayanarak ödenekler arasında aktarım yapıyor. Maliye Bakanına, kurum içi aktarmalar, yedek ödenek aktarma yetkisi ve diğer kurumlarda bu alandaki ilkeleri belirleme yetkisi veren bu madde yıllardır amacını aşan şekilde kullanılıyor. Sayıştay’ın 2012, 2013 ve 2014 yılları merkezi yönetim bütçesi genel uygunluk bildirimlerinde de vurgulanan bu yetki aşımı ile 2012 yılında yasal yedek ödenek miktarının yaklaşık 45 katı ve başlangıç ödeneğinin yüzde 8,9’u, 2013 yılında yedek ödenek miktarının yaklaşık 38 katı ve başlangıç ödeneğinin yüzde 9’u, 2014’de de yedek ödenek miktarının yaklaşık 21 katı tutarında ve başlangıç ödeneğinin yüzde 5,9’u oranında harcama yapıldı.

Yeni konut mu yapılacak?

Ek ödeneğinin önemli bölümünün, Saray’ın bahçesindeki tarihi Marmara Köşkü’nün yerine yapılacak yeni bina için kullanılacağı iddia edildi. 1930’lu yıllardan bu yana çok sayıda tadilat gören ve statik yapısının bozulduğu, bu bozulmanın Saray‘ın inşaatı sırasında daha da arttığı iddia edilen bina geçtiğimiz günlerde Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına karşın yıkıldı. Saray’dan yapılan “Orijinaline uygun yeniden inşa edilecek” açıklamasının ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yeni köşkün Erdoğan ailesine konut olacağına ilişkin duyumlar bulunduğunu açıkladı. Emir, Emine Erdoğan’ın Saray’ın büyüklüğünden rahatsız olduğunu ve aile yaşamlarına daha uygun bir konuta geçmeyi istediğini söyledi.

‘Milli Eğitim Bakanlığı’ndandır’

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Aykut Erdoğdu da, söz konusu bütçe aktarımının Milli Eğitim Bakanlığı’nın personel giderlerinden yapılmış olabileceğini söyledi.

Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı;

“Bütçe, devletin mali disiplininin belgesidir, ‘Şu kadar gelir elde edeceğim, şu kaynaklardan elde edeceğim, şuralara da harcayacağım’ demektir. Hükümet bu belge ile yasama organına söz verir. Çadır devletine döndüğümüz için söz verilen giderlerin çok daha üzerinde harcama yapılıyor, gelirlerin çok altında gelir elde ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında hemen hemen hiçbir bilgi alamadık. Meclis bilgilendirilmedi. Ama ek ödenek kullanılacağını tahmin ediyorduk ve şimdi gerçekleşti. Bu tutar da yetmeyecek, sonbahar aylarında yeni ek ödenek alınacaktır. Birkaç bakanlık bütçesi büyüklüğündeki bu para nereye harcanıyor, bu konuda en ufak bir bilgi yok. Cumhurbaşkanlığı, babasının parası gibi kayıtsız, kuralsız harcamaya, lüks, şatafat ve israfa, hatta suç olduğundan kuşkulandığımız faaliyetlerine bu paraları aktarmaya devam edecektir.

Maliye Bakanı’na aktarma yetkisi verilmesi bütçe hükümlerine aykırı. Ancak Anayasa Mahkemesi bunu görmüyor. Uzun süredir başvurumuzu gündeme almıyor. Görüşüp bu maddeyi iptal etse bile hükmün geriye dönük uygulanması mümkün olmadığından aktarımlar yapıldığıyla kalacak. Orta ve uzun dönemde ekonomik krizler olarak bu bütçe hovardalığının faturasını da halk ödeyecek.”