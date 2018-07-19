Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan ofis ve kurullara atanacak isimler haftaya açıklanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabinesini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan 9 politika kurulu ve 4 ofise atanacak isimlerin gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a direkt bağlı olacak ofis ve kurullara ilk etapta bir başkanvekili ve üç üye atanacak. Erdoğan, ihtiyaca göre üye sayısını arttırılabilecek.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, ileride ihtiyaca göre ve gerekli görülmesi halinde ofis ve kurulların üye sayısının arttırılabileceği belirtiliyor. Üye sayılarının bazı kurul ve ofislerde 8-10 kişiye kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Ataması yapılacak isimler üzerinden kurmaylarıyla çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın 25-27 Temmuz tarihlerinde BRICS Zirvesi için gideceği Güney Afrika seyahatinden önce Ankara’da ofis ve kurullara getirilecek isimleri açıklaması planlanıyor. Erdoğan’ın ofis ve kurullara yapılacak atamaların ardından atılacak adımları değerlendirmek üzere bakanlarla, ofis ve kurul başkanlarıyla bir araya gelmesi de öngörülüyor. Ofis ve kurullar da tıpkı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde olduğu gibi Erdoğan başkanlığında rutin toplantılar yapacak.

ARKA BAHÇE GÖREVİ

Beştepe’de görev yapacak 9 yeni kurul, görev dağılımının yapılmasının ardından politika önerileri yapacak, bilimden, sağlık ve gıda politikalarına kadar stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek. Kurullar, aynı zamanda bakanlara geri bildirimde bulunacak. Erdoğan’ın “Arka bahçemiz gibi çalışacak” dediği 4 ofis ise Cumhurbaşkanı’nın öncelikleri doğrultusunda projeleri yönetecek ve çalışmalar yapacak. Erdoğan, yeni sistemde icraatları da bu ofislerle takip edecek.