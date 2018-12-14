Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları değişti

1963\'te Marmara turu olarak başlayan yarış, 55\'inci yılında İlk rotasına benzer \"nostaljik\" bir güzergahta koşulacak

55\'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yenilenen etaplarıyla 16-21 Nisan tarihlerinde düzenlenecek

Başkan Küçükbakırcı: \"Bu büyük bisiklet şölenini ülkemizin farklı bölgelerine de taşımaya karar verdik\"

İSTANBUL (DHA) - Türkiye\'nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında bulunan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 55\'inci yılında hem takvimdeki yeri, hem de güzergahındaki değişiklikle yepyeni bir \'start\' alacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu\'nun (TBF) 1963 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve iki yıldır dünyanın en önemli yarış kategorisi olan \'UCI World Tour\' kapsamında gerçekleşen yarış, 16-21 Nisan 2019 tarihleri arasında yine World Tour kapsamında fakat bu kez \'nostaljik\' bir rotada sporseverlerle buluşacak.

1963\'te \'Marmara Turu\' adıyla başlayan, 1965\'te uluslararası nitelik kazanan ve 1966\'da ilk defa Cumhurbaşkanlığı makamı himayesinde gerçekleştirilen yarış, 55\'inci yılında yine Marmara Denizi çevresinde, ilk rotasına benzer bir güzergahta koşulacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tarih ve rota değişikliğinin TUR\'u daha cazip hale getireceğini söyledi. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından onaylanan 2019 takviminde, iki yıl aradan sonra, sezon ortası sayılabilecek Nisan ayına dönüş yapıldığını ifade eden Küçükbakırcı, \"Sezon sonu ekipler ve bisikletçileri oldukça yorgun oluyorlardı. Tarih değişikliği ile daha yüksek katılımlı ve kaliteli bir yarış hedefliyoruz\" dedi.

Son yıllarda yarışın genellikle Akdeniz ve Ege kıyıları boyunca düzenlendiğine dikkat çeken Federasyon Başkanı Küçükbakırcı, çeşitli illerden gelen yoğun talepler sonrası TUR\'u Türkiye\'nin farklı bölgelerine taşımaya; bu bölgelerimizdeki tarihi ve doğal zenginliklerimizi de bisiklet sayesinde dünyaya tanıtmaya karar verdiklerini belirtti. Küçükbakırcı, bu uygulamaya gelecek yıl Marmara bölgesinde yapılacak organizasyonla başlanacağını açıkladı.

BAŞKAN KÜÇÜKBAKIRCI: \"BU BÜYÜK BİSİKLET ŞÖLENİNİ ÜLKEMİZİN FARKLI BÖLGELERİNE DE TAŞIMAYA KARAR VERDİK\"

Başkan Erol Küçükbakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Turumuz daha önceki yıllarda farklı bölgelerimizde de yapılıyordu. Biz bunu geri getirmek istiyoruz. Bu büyük bisiklet şölenini yurdumuzun dört bir yanına taşımak arzusundayız. 2019\'da aynı ilk senemizde olduğu gibi Marmara Turu\'na benzer, \'nostaljik\' bir rota belirledik. İstanbul\'dan yola çıkacak ekipler; Tekirdağ, Eceabat, Çanakkale, Edremit, Balıkesir, Bursa, Sakarya istikametini takip ederek yine İstanbul\'da finiş görecekler. Önümüzdeki yıllar için Karadeniz bölgemizi kat ederek başkent Ankara\'da bitecek bir rota üzerinde de çalışıyoruz.\"

Yine dünyaca ünlü takımlar ve sporcuların toplam 6 etapta 1000 kilometreden fazla pedal basacağı TUR 2019\'un rotası Avrupa ve Asya kıtalarını bu yıl Çanakkale\'de birbirine bağlayacak. Çanakkale Savaşı\'nda (1915-1916), Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Boğazı\'nda karşı karşıya gelen uluslar bu büyük spor etkinliği vesilesiyle bu defa barışı taçlandırmak için buluşacaklar.

TUR 2019\'un yeni etapları ile yaklaşık mesafeleri şu şekilde belirlendi:

16 Nisan: İstanbul - Tekirdağ (150 km)

17 Nisan: Tekirdağ - Eceabat (180 km)

18 Nisan: Çanakkale - Edremit (155 km)

19 Nisan: Balıkesir - Bursa (185 km)

20 Nisan: Bursa - Kartepe (170 km)

21 Nisan: Sakarya - İstanbul (165 km)

TOPLAM MESAFE: 1020 km