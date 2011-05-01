Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turu sona erdi

T24 - Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, Time Type 1 takımından Rus sporcu Alexander Efimkin kazandı.

47.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün koşulan 158 kilometrelik Side-Alanya etabıyla sona erdi.

Side-Alanya etabını Skil Shimano takımından Kenny Van Hummel 3 saat 22 dakika 59 saniye ile kazandı. Genel klasmanda ise Team Type 1 takımından Aleksandr Efimkin ise Turkuaz mayoyu koruma başarısı gösterdi ve bu yılın birincisi olarak 1360 kilometrelik etaba damgasını vurdu. Marmaris-Tekirova etabında liderliğe oturan Efimkin, böylece en yakın rakibi ile arasındaki 1 dakika 13 saniyelik farkı koruyarak birinci gelmeyi başardı.

Side'de Apollon Tapınağı'nın önünde yapılan ve GSGM başkanı Yunus Akgül ile Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu beraberindeki protokol ile verilen startın ardından 141 bisiklet yola çıktı.

Bu etaba kadar genellikle kötü hava şartları ve zor parkurlarda mücadele veren sporcular, son ayakta geneli düz olan bir parkurun başında tempo yapmadılar. Yarış ara-ara Garmin Cervelo takımından Navarduskas, Lampre'den Petacchi, Androni'den Chiarini, Verand's Willeks'ten Piscopiello, Andalucia'dan Lobata ve Manisaspor'dan Gabor Kasa'nın ataklarına sahne oldu. Ancak arayı fazla açamadılar.

Alanya'ya vardıktan sonra parkur gereği ilçe etrafında 5 tur daha atacak bisikletçiler ilçeye tek grup halinde girdiler. Bu sırada Konya Torku Şekerspor'dan Ahmet Akdilek yaptığı ataklarla dikkat çekti. Manisaspor'un yabancı sporcusu Andi Bajc da yüksek performansını sürdüren isimlerdendi.

Yarışın bitimine 3 kilometre kala büyük bir talihsizlik yaşandı. Grubun orta bölümünde 3 bisikletçi çarpışarak kaza yaptı. Aralarında Konya Torku Şekerspor'lu bisikletçilerinde bulunduğu grubun yaralandığı haberi anons edildi. Bu kaza yarış sıralamasına herhangi bir etki etmezken yaralanan sporcuların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



